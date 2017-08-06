Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о матче чемпионата России с (1:2).

«Думаю, должны были больше помочь Помазуну. Все-таки стартовая игра. А мы на второй минуте на ровном месте заработали угловой. Могли больше помочь ему в защите.

Проиграли первые 10 минут, в остальном хорошо провели игру. С «Рубином» тяжело играть при счете 0:0, а когда они ведут, еще тяжелее вскрыть их оборону.

Такие поражения не идут нам в плюс. Чтобы быть наверху, надо обыгрывать прямых конкурентов», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш Футбол».

Для вратаря Ильи Помазуна матч с «Рубином» стал дебютом в премьер-лиге.