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    Виктор Гончаренко: «Должны были больше помочь Помазуну. Все-таки стартовая игра»

    Теги ЦСКА Рубин Премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Илья Помазун

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о матче чемпионата России с «Рубином» (1:2).

    «Думаю, должны были больше помочь Помазуну. Все-таки стартовая игра. А мы на второй минуте на ровном месте заработали угловой. Могли больше помочь ему в защите.

    Проиграли первые 10 минут, в остальном хорошо провели игру. С «Рубином» тяжело играть при счете 0:0, а когда они ведут, еще тяжелее вскрыть их оборону.

    Такие поражения не идут нам в плюс. Чтобы быть наверху, надо обыгрывать прямых конкурентов», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Для вратаря Ильи Помазуна матч с «Рубином» стал дебютом в премьер-лиге.

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