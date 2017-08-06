Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча чемпионата России против (2:1).

«Команда старается делать то, что мы хотим видеть в игре, и за это я благодарю ребят. ЦСКА выставил атакующих игроков, показывал конструктивный футбол, и нам было тяжело.

В конце у них были только навалы, мы это предполагали. Да, у ЦСКА были моменты, но по голевым шансам мы должны были решать судьбу матча еще раньше.

«Рубину» нужно время. Это еще не та команда, которую я хочу видеть. Как долго это займет? Дзагоев же сказал, что нам нужно 10 игр», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш Футбол».