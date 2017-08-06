Генеральный директор дортмундской Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о намерении «Барселоны» купить форварда немецкого клуба .

«Сто миллионов евро – это недостаточно.

Помню ситуацию с де Брюйне. Это был рекордный для бундеслиги трансфер («Ман Сити» купил бельгийца у «Вольфсбурга» за 74 млн – прим. Sports.ru). Но теперь, три года спустя, очевидно, что это не лучшая сделка, ведь «Вольфсбург» сильно сдал позиции», — сказал Ватцке.

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