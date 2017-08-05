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    Усман Дембеле: «Любой хотел бы играть за «Барселону»

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Усман Дембеле

    Форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Барселону».

    «Да, я видел сообщения в прессе. «Барселона» — великий клуб. Любой хотел бы играть в такой команде.

    Приятно видеть свое имя в списке тех, кого хочет приобрести «Барселона». Уход Неймара меня удивил, но у него были свои причины», — сказал Дембеле.

    Ранее сообщалось, что 20-летним французом также интересуется «Реал».

    «Боруссия» готова обсудить с «Барселоной» трансфер Дембеле за 100 млн евро

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      26%
    • Усман Дембеле
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