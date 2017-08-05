Усман Дембеле: «Любой хотел бы играть за «Барселону»
Форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Барселону».
«Да, я видел сообщения в прессе. «Барселона» — великий клуб. Любой хотел бы играть в такой команде.
Приятно видеть свое имя в списке тех, кого хочет приобрести «Барселона». Уход Неймара меня удивил, но у него были свои причины», — сказал Дембеле.
Ранее сообщалось, что 20-летним французом также интересуется «Реал».
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