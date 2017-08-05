Форвард дортмундской Усман Дембеле прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Барселону».

«Да, я видел сообщения в прессе. — великий клуб. Любой хотел бы играть в такой команде.

Приятно видеть свое имя в списке тех, кого хочет приобрести «Барселона». Уход Неймара меня удивил, но у него были свои причины», — сказал Дембеле.

Ранее сообщалось, что 20-летним французом также интересуется «Реал».

«Боруссия» готова обсудить с «Барселоной» трансфер Дембеле за 100 млн евро