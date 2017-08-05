«Реал» попытается подписать Дембеле в случае срыва трансфера Мбаппе
«Реал» заинтересовался форвардом дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле, на которого претендует «Барселона».
Сообщается, что мадридцы рассматривают 20-летнего француза в качестве альтернативы Килиану Мбаппе, за которого «Монако» требует 200 миллионов евро. Трансфер Дембеле оценивается вдвое меньше.
В переговорах с Дембеле «Реал» рассчитывает на своего бывшего игрока и спортивного директора Предрага Миятовича, у которого хорошие отношения с окружением нападающего.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.