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    «Реал» попытается подписать Дембеле в случае срыва трансфера Мбаппе

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Килиан Мбаппе Усман Дембеле

    «Реал» заинтересовался форвардом дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле, на которого претендует «Барселона».

    Сообщается, что мадридцы рассматривают 20-летнего француза в качестве альтернативы Килиану Мбаппе, за которого «Монако» требует 200 миллионов евро. Трансфер Дембеле оценивается вдвое меньше.

    В переговорах с Дембеле «Реал» рассчитывает на своего бывшего игрока и спортивного директора Предрага Миятовича, у которого хорошие отношения с окружением нападающего.

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