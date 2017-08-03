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    Ла Лига не приняла деньги за трансфер Неймара в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы происшествия Неймар

    Трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» может сорваться.

    Как сообщает As, представители парижского клуба и игрок прибыли в офис Ла Лиги, чтобы завершить сделку на 222 миллиона евро, но организация не зарегистрировала трансфер.

    В примере пункт о выкупе в контракте могут использовать только испанские клубы. Но главной причиной считается нежелание президента Ла Лиги Хавьер Тебас оформлять этот трансфер, потому что он нарушает правила финансового фэйр-плей.

    Вчера сообщалось, что Неймар и «ПСЖ» согласовали условия 5-летнего контракта с зарплатой в 575 тысяч евро в неделю.

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