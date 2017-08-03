Ла Лига не приняла деньги за трансфер Неймара в «ПСЖ»
Трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» может сорваться.
Как сообщает As, представители парижского клуба и игрок прибыли в офис Ла Лиги, чтобы завершить сделку на 222 миллиона евро, но организация не зарегистрировала трансфер.
В примере пункт о выкупе в контракте могут использовать только испанские клубы. Но главной причиной считается нежелание президента Ла Лиги Хавьер Тебас оформлять этот трансфер, потому что он нарушает правила финансового фэйр-плей.
Вчера сообщалось, что Неймар и «ПСЖ» согласовали условия 5-летнего контракта с зарплатой в 575 тысяч евро в неделю.
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