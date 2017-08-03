Ла Лига не приняла деньги за трансфер Неймара в «ПСЖ»

Трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в может сорваться.

Как сообщает As, представители парижского клуба и игрок прибыли в офис Ла Лиги, чтобы завершить сделку на 222 миллиона евро, но организация не зарегистрировала трансфер.

В примере пункт о выкупе в контракте могут использовать только испанские клубы. Но главной причиной считается нежелание президента Ла Лиги Хавьер Тебас оформлять этот трансфер, потому что он нарушает правила финансового фэйр-плей.

Вчера сообщалось, что Неймар и «ПСЖ» согласовали условия 5-летнего контракта с зарплатой в 575 тысяч евро в неделю.

Неймар решил уйти. Теперь официально