«Барселона» получила 222 млн евро от представителей Неймара и направит УЕФА информацию о выплате

опубликовала заявление касательно перехода нападающего Неймара в .

«Вечером четверга представители Неймара лично посетили офис «Барселоны» и выплатили 222 миллиона евро с целью одностороннего расторжения контракта, который связывал футболиста и клуб.

«Барселона» передаст детальную информацию об этой операции, чтобы они определили дисциплинарные меры, которые могут последовать в данном случае», – сказано в тексте.

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