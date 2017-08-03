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    «Барселона» получила 222 млн евро от представителей Неймара и направит УЕФА информацию о выплате

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания УЕФА трансферы Неймар

    «Барселона» опубликовала заявление касательно перехода нападающего Неймара в «ПСЖ».

    «Вечером четверга представители Неймара лично посетили офис «Барселоны» и выплатили 222 миллиона евро с целью одностороннего расторжения контракта, который связывал футболиста и клуб.

    «Барселона» передаст УЕФА детальную информацию об этой операции, чтобы они определили дисциплинарные меры, которые могут последовать в данном случае», – сказано в тексте.

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