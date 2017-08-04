Сергей Фурсенко о «Крестовском»: «На «Альянц-Арене» 4 раза в год меняют поля. В этом нет ничего страшного»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о проблемах стадиона «Крестовский».
– Агент Ригони сказал, что он прилетает уже завтра. Можете подтвердить его слова?
– Мы рады, если к нам приезжает гость.
– С «Бней Иегудой» многие болельщики не могли попасть на стадион: на 35-й минуте матча еще были очереди в некоторых проходах.
– Я думаю, что надо приходить чуть раньше, потому что та система пропуска, которая существует, отрабатывает так, как она отрабатывает. Наши волонтеры работали в поте лица, пытаясь распределить зрителей по разным входам, поэтому нужно просто приходить раньше.
Очень большой стадион, и пропускная способность, конечно, ниже. Мы всегда считаем, что можно прийти за 10 минут и попасть на стадион. Нужно приходить за час.
В следующий раз мы будем провожать Сашу Кержакова, поэтому все придут еще раньше, и все будет хорошо.
– У вас есть понимание, когда придется менять газон?
– Есть такой стадион «Альянц-Арена», известный вам, где все вы наверняка были и получали удовольствие от него. Футболисты всегда с удовольствием там играют. Четыре раза в год они меняют поля. Поэтому в этом нет ничего страшного. Это дополнительные затраты, тем не менее мы справимся с этой задачей.
– Есть понимание, когда его будут менять?
– Я думаю, что, когда оно придет в негодность, в перерыве на матчи сборных мы его и поменяем.
– То есть уже в сентябре?
– Нет. Думаю, что в сентябре оно еще отстоит прекрасно.
– ФИФА же разбирает медиагородок, значит, есть возможность выкатить поле?
– Когда разберет, тогда и поговорим, – сказал Фурсенко.
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