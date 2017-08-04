Сергей Фурсенко о «Крестовском»: «На «Альянц-Арене» 4 раза в год меняют поля. В этом нет ничего страшного»

Президент Сергей Фурсенко высказался о проблемах стадиона « .

– Агент Ригони сказал, что он прилетает уже завтра. Можете подтвердить его слова?

– Мы рады, если к нам приезжает гость.



– С «Бней Иегудой» многие болельщики не могли попасть на стадион: на 35-й минуте матча еще были очереди в некоторых проходах.

– Я думаю, что надо приходить чуть раньше, потому что та система пропуска, которая существует, отрабатывает так, как она отрабатывает. Наши волонтеры работали в поте лица, пытаясь распределить зрителей по разным входам, поэтому нужно просто приходить раньше.

Очень большой стадион, и пропускная способность, конечно, ниже. Мы всегда считаем, что можно прийти за 10 минут и попасть на стадион. Нужно приходить за час.

В следующий раз мы будем провожать Сашу Кержакова, поэтому все придут еще раньше, и все будет хорошо.



– У вас есть понимание, когда придется менять газон?

– Есть такой стадион , известный вам, где все вы наверняка были и получали удовольствие от него. Футболисты всегда с удовольствием там играют. Четыре раза в год они меняют поля. Поэтому в этом нет ничего страшного. Это дополнительные затраты, тем не менее мы справимся с этой задачей.



– Есть понимание, когда его будут менять?

– Я думаю, что, когда оно придет в негодность, в перерыве на матчи сборных мы его и поменяем.



– То есть уже в сентябре?

– Нет. Думаю, что в сентябре оно еще отстоит прекрасно.

– же разбирает медиагородок, значит, есть возможность выкатить поле?

– Когда разберет, тогда и поговорим, – сказал Фурсенко.

Хоть что-то хорошее с нового стадиона «Зенита»