Болельщики «Зенита» впервые назвали Кокорина лучшим игроком месяца

Нападающий Александр Кокорин стал лучшим футболистом июля по версии болельщиков команды.

Второе место в рейтинге занял голкипер Андрей Лунев, третье – защитник .

Награда стала для Кокорина первой. ОН проводит в «Зените» третий сезон.

Кокорин в июле принял участие в 4 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Кокорин снова лучший. Как он это делает?