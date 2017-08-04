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    Болельщики «Зенита» впервые назвали Кокорина лучшим игроком месяца

    Теги Зенит Премьер-лига Россия рейтинги болельщики Доменико Кришито Александр Кокорин Андрей Лунев

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал лучшим футболистом июля по версии болельщиков команды.

    Второе место в рейтинге занял голкипер Андрей Лунев, третье – защитник Доменико Кришито.

    Награда стала для Кокорина первой. ОН проводит в «Зените» третий сезон.

    Кокорин в июле принял участие в 4 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Кокорин снова лучший. Как он это делает?

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