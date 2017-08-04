Болельщики «Зенита» впервые назвали Кокорина лучшим игроком месяца
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал лучшим футболистом июля по версии болельщиков команды.
Второе место в рейтинге занял голкипер Андрей Лунев, третье – защитник Доменико Кришито.
Награда стала для Кокорина первой. ОН проводит в «Зените» третий сезон.
Кокорин в июле принял участие в 4 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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