Кокорин отметился результативным действием в 4-м матче подряд со старта сезона
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин открыл счет в матче 3-го тура чемпионата России против «Тосно» (1:0, первый тайм).
26-летний форвард отметился результативным действием в 4-м матче подряд со старта сезона – на его счету 3 гола и одна голевая передача.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Тосно» – «Зенит».
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