Кокорин отметился результативным действием в 4-м матче подряд со старта сезона

Нападающий Александр Кокорин открыл счет в матче 3-го тура чемпионата России против (1:0, первый тайм).

26-летний форвард отметился результативным действием в 4-м матче подряд со старта сезона – на его счету 3 гола и одна голевая передача.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Тосно» – «Зенит».

Кокорин снова лучший форвард страны. Как так вышло вообще?