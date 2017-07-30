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    Кокорин отметился результативным действием в 4-м матче подряд со старта сезона

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Александр Кокорин Тосно

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин открыл счет в матче 3-го тура чемпионата России против «Тосно» (1:0, первый тайм).

    26-летний форвард отметился результативным действием в 4-м матче подряд со старта сезона – на его счету 3 гола и одна голевая передача.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Тосно» – «Зенит».

    Кокорин снова лучший форвард страны. Как так вышло вообще?

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