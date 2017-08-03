Нападающий Александр Кокорин поделился мыслями по окончании матча с (0:1).

«Эмоции двоякие: вроде прошли дальше, но проиграли ту игру дома, которую не должны были проигрывать. Почему проиграли? Тяжело сказать. Не знаю. Может, недооценили соперника. После первой игры, может быть, думали, что все будет полегче. Было ли боязно в конце? Да нет, наверное.

Да, состав у нас поменялся, но мы в любом составе должны обыгрывать такую команду. У «Зенита» тяжелый график в последнее время. Может, все вместе сказалось. Не знаю, был ли мой выход на игру плановым, это вопрос к тренеру», – сказал футболист.