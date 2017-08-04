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    Роман Бабаев: «Информация об Акинфееве будет вечером»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Премьер-лига Россия травмы Роман Бабаев

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о состоянии колена вратаря Игоря Акинфеева.

    «Пока ничего не могу сказать, идет обследование. Информация будет вечером.

    На что подозрение? Пока не могу сказать, давайте дождемся результатов обследования.

    Вся информация будет вечером на сайте ЦСКА», – сказал Бабаев.

    31-летний голкипер получил сильный ушиб колена в ответном матче 3-го квалификационного раунда против АЕК (1:0).

    Акинфеев увеличил количество сухих матчей в еврокубках до 30. Это рекорд российского футбола

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