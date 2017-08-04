Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о состоянии колена вратаря .

«Пока ничего не могу сказать, идет обследование. Информация будет вечером.

На что подозрение? Пока не могу сказать, давайте дождемся результатов обследования.

Вся информация будет вечером на сайте ЦСКА», – сказал Бабаев.

31-летний голкипер получил сильный ушиб колена в ответном матче 3-го квалификационного раунда против АЕК (1:0).

Акинфеев увеличил количество сухих матчей в еврокубках до 30. Это рекорд российского футбола