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    Акинфеев увеличил количество сухих матчей в еврокубках до 30. Это рекорд отечественного футбола

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Премьер-лига Россия Лига чемпионов АЕК рекорды

    ЦСКА в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл АЕК (1:0, первый матч — 2:0).

    Вратарь армейцев Игорь Акинфеев не пропустил в 30 матче еврокубков, что является рекордом отечественного футбола.

    Всего в 103 встречах в еврокубках он пропустил 125 мячей.

    Подробную статистику 31-летнего голкипера смотрите здесь.

    АЕК – ЦСКА. Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов, считая квалификацию, впервые за 11 лет

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