Акинфеев увеличил количество сухих матчей в еврокубках до 30. Это рекорд отечественного футбола

в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл (1:0, первый матч — 2:0).

Вратарь армейцев не пропустил в 30 матче еврокубков, что является рекордом отечественного футбола.

Всего в 103 встречах в еврокубках он пропустил 125 мячей.

Подробную статистику 31-летнего голкипера смотрите здесь.

АЕК – ЦСКА. Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов, считая квалификацию, впервые за 11 лет