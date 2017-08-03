Акинфеев увеличил количество сухих матчей в еврокубках до 30. Это рекорд отечественного футбола
ЦСКА в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл АЕК (1:0, первый матч — 2:0).
Вратарь армейцев Игорь Акинфеев не пропустил в 30 матче еврокубков, что является рекордом отечественного футбола.
Всего в 103 встречах в еврокубках он пропустил 125 мячей.
Подробную статистику 31-летнего голкипера смотрите здесь.
АЕК – ЦСКА. Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов, считая квалификацию, впервые за 11 лет
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