Неймар сможет дебютировать за «ПСЖ» в матче против «Генгама»

Нападающий Неймар будет представлен в качестве игрока парижского клуба перед домашним матчем 1-го тура чемпионата Франции против в эту субботу.

Сообщается, что 25-летний бразилец сможет дебютировать за команду в следующие выходные в матче против .

Матч «Генгам» — «ПСЖ» состоится в воскресенье, 13 августа. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Неймар – в «ПСЖ». Официально