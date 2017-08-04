Неймар сможет дебютировать за «ПСЖ» в матче против «Генгама»
Нападающий «ПСЖ» Неймар будет представлен в качестве игрока парижского клуба перед домашним матчем 1-го тура чемпионата Франции против «Амьена» в эту субботу.
Сообщается, что 25-летний бразилец сможет дебютировать за команду в следующие выходные в матче против «Генгама».
Матч «Генгам» — «ПСЖ» состоится в воскресенье, 13 августа. Начало — в 22.00 по московскому времени.
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