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    Неймар сможет дебютировать за «ПСЖ» в матче против «Генгама»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Амьен Неймар Генгам

    Нападающий «ПСЖ» Неймар будет представлен в качестве игрока парижского клуба перед домашним матчем 1-го тура чемпионата Франции против «Амьена» в эту субботу.

    Сообщается, что 25-летний бразилец сможет дебютировать за команду в следующие выходные в матче против «Генгама».

    Матч «Генгам» — «ПСЖ» состоится в воскресенье, 13 августа. Начало — в 22.00 по московскому времени.

    Неймар – в «ПСЖ». Официально

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