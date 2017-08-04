Известный в прошлом игрок, бывший тренер сборной Бразилии Зико поделился мнением о переходе форварда Неймара из «Барселоны» в .

«Ничего не поменяется, он будет таким же Неймаром. Возможно, он станет большей звездой, чем был в «Барселоне».

Переход – это хороший шаг для него. Я думаю, он сделал в Испании все, что мог. Он выиграл там все титулы. Теперь ему нужен новый вызов, другие достижения. Он отличный парень, у него необыкновенный талант. Я являюсь его поклонником», – сказал Зико.