Зико: «Возможно, в «ПСЖ» Неймар станет большей звездой, чем был в «Барселоне»
Известный в прошлом игрок, бывший тренер сборной Бразилии Зико поделился мнением о переходе форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Ничего не поменяется, он будет таким же Неймаром. Возможно, он станет большей звездой, чем был в «Барселоне».
Переход – это хороший шаг для него. Я думаю, он сделал в Испании все, что мог. Он выиграл там все титулы. Теперь ему нужен новый вызов, другие достижения. Он отличный парень, у него необыкновенный талант. Я являюсь его поклонником», – сказал Зико.
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