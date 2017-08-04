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    Зико: «Возможно, в «ПСЖ» Неймар станет большей звездой, чем был в «Барселоне»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания Зико Неймар

    Известный в прошлом игрок, бывший тренер сборной Бразилии Зико поделился мнением о переходе форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ»

    «Ничего не поменяется, он будет таким же Неймаром. Возможно, он станет большей звездой, чем был в «Барселоне».

    Переход – это хороший шаг для него. Я думаю, он сделал в Испании все, что мог. Он выиграл там все титулы. Теперь ему нужен новый вызов, другие достижения. Он отличный парень, у него необыкновенный талант. Я являюсь его поклонником», – сказал Зико. 

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