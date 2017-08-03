Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роберто Манчини: «Поражения случаются при таком серьезном графике, играем каждые три дня»

    Теги Зенит Роберто Манчини Лига Европы Бней Иегуда Андрей Лунев Юрий Лодыгин

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение от «Бней Иегуды» (0:1).

    «Это одна из тех игр, когда мы не смогли реализовать огромное количество своих моментов. Вот что случается, когда не выкладываешься на все 100 процентов. Так бывает.

    Не было недооценки соперника. У нас плотный график, поэтому перестановки в составе были неизбежны. Поражения случаются при таком серьезном графике, играем каждые три дня. Не было такого, что мы недооценили соперника.

    У нас сложная ситуация с вратарями, есть два хороших голкипера. Лодыгин сыграл сегодня очень хорошо, в предыдущих матчах удачно действовал Лунев. Это не самая плохая ситуация, когда у нас есть два сильных вратаря.

    Сегодня соперник защищался практически всей командой на своей половине поля. Этот соперник не давал пространства для маневров, поэтому его можно было пробить только дальними ударами», – сказал итальянец.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться