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    «ПСЖ» пытается обойти запрет Ла Лиги на трансфер Неймара

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы ФИФА Неймар

    «ПСЖ» придумал способ уйти от запрета Ла Лиги на трансфер форварда «Барселоны» Неймара.

    Парижский клуб готов заплатить 222 миллиона «Барселоне», чтобы приобрести у нее бразильца. И сама «Барселона» должна провести выкуп контракта через лигу.

    Если каталонцы согласятся, это значительно ускорит трансфер игрока, и он уже завтра сможет быть представлен парижанами. Если «Барселона» не примет этот способ, то «ПСЖ» должен будет получить юридический отказ и будет пытаться совершить трансфер через ФИФА.

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