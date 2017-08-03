«ПСЖ» пытается обойти запрет Ла Лиги на трансфер Неймара

придумал способ уйти от запрета Ла Лиги на трансфер форварда «Барселоны» .

Парижский клуб готов заплатить 222 миллиона «Барселоне», чтобы приобрести у нее бразильца. И сама должна провести выкуп контракта через лигу.

Если каталонцы согласятся, это значительно ускорит трансфер игрока, и он уже завтра сможет быть представлен парижанами. Если не примет этот способ, то должен будет получить юридический отказ и будет пытаться совершить трансфер через ФИФА.

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