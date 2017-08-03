«ПСЖ» пытается обойти запрет Ла Лиги на трансфер Неймара
«ПСЖ» придумал способ уйти от запрета Ла Лиги на трансфер форварда «Барселоны» Неймара.
Парижский клуб готов заплатить 222 миллиона «Барселоне», чтобы приобрести у нее бразильца. И сама «Барселона» должна провести выкуп контракта через лигу.
Если каталонцы согласятся, это значительно ускорит трансфер игрока, и он уже завтра сможет быть представлен парижанами. Если «Барселона» не примет этот способ, то «ПСЖ» должен будет получить юридический отказ и будет пытаться совершить трансфер через ФИФА.
Ла Лига отказалась принимать 222 млн евро за переход Неймара
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.