Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Неймар прибудет в Париж сегодня вечером, «ПСЖ» официально представит игрока в субботу

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар, прошедший накануне медосмотр в Порту для «ПСЖ», близок к переходу во французский клуб.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 25-летний бразилец прибудет в Париж сегодня вечером.

    «ПСЖ» проведет официальную презентацию Неймара не в пятницу, как сообщалось ранее, а в субботу.

    Ранее стало известно, что Неймар подпишет с парижанами 5-летний контракт с зарплатой 575 тысяч евро в неделю после уплаты налогов.

    «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.

    Кроме того, возможен вариант, при котором Неймар выкупит контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022.

    Неймар решил уйти. Теперь официально

    Опрос

    Кем «Барселоне» лучше всего заменить Неймара?

    36502 голосa 24
    • Филиппе Коутиньо
      19%
    • Антуан Гризманн
      12%
    • Пауло Дибала
      26%
    • Усман Дембеле
      16%
    • Килиан Мбаппе
      9%
    • Анхель Ди Мария
      11%
    • Не надо никого менять, Неймар останется
      7%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться