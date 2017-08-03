Неймар вернулся в Барселону после медосмотра в «ПСЖ»

Форвард «Барселоны» Неймар после медосмотра в Порту, необходимого для перехода в , вернулся в столицу Каталонии.

25-летний бразилец прилетел обратно в Барселону в сопровождении своего отца и агента Вагнера Рибейро поздно вечером в среду. «Завтра поговорим», — сказал .

Ожидается, что официально о его трансфере будет объявлено в пятницу.

Ранее стало известно, что Неймар подпишет с «ПСЖ» 5-летний контракт с зарплатой 575 тысяч евро в неделю после уплаты налогов.

Парижане планируют выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей. Кроме того, возможен вариант, при котором Неймар выкупит контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022.

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Неймар решил уйти. Теперь официально