Мбаппе хочет уйти из «Монако», «Барселона» – один из претендентов на игрока

Форвард Килиан Мбаппе принял решение покинуть клуб нынешним летом.

является одним из основных претендентов на футболиста. Каталонцы могут приобрести игрока сборной Франции на средства, вырученные от перехода Неймара в «ПСЖ».

Ранее интерес к Мбаппе приписывали «Реалу», «Манчестер Сити», «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.