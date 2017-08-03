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    Мбаппе хочет уйти из «Монако», «Барселона» – один из претендентов на игрока

    Теги Монако Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Форвард «Монако» Килиан Мбаппе принял решение покинуть клуб нынешним летом.

    «Барселона» является одним из основных претендентов на футболиста. Каталонцы могут приобрести игрока сборной Франции на средства, вырученные от перехода Неймара в «ПСЖ».

    Ранее интерес к Мбаппе приписывали «Реалу», «Манчестер Сити», «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

    Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

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