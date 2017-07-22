El Mundo Deportivo: отступные за Дибалу для «Барселоны» составляют 120 млн евро
Стала известна сумма, за которую форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Барселону».
Сообщается, что 23-летний аргентинец перед заключением нового контракта с туринским клубом до 2022 года настоял на том, чтобы специально для каталонцев были прописаны отступные в размере 120 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Барселона» попытается прибрести Дибалу в случае ухода Неймара в «ПСЖ».
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