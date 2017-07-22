Стала известна сумма, за которую форвард Пауло Дибала может перейти в «Барселону».

Сообщается, что 23-летний аргентинец перед заключением нового контракта с туринским клубом до 2022 года настоял на том, чтобы специально для каталонцев были прописаны отступные в размере 120 миллионов евро.

Ранее стало известно, что попытается прибрести Дибалу в случае ухода Неймара в «ПСЖ».