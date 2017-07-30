«Барса» может заплатить за Дибалу 120 млн евро
«Барселона» не оставляет попыток приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.
Сообщается, что каталонский клуб готов заплатить за 23-летнего аргентинца 120 миллионов евро.
Покупка Дибалы станет возможной в случае перехода в «ПСЖ» форварда Неймара, продажа которого принесет «Барселоне» 222 миллиона евро.
Подробную статистику аргентинца можно посмотреть здесь.
El Mundo Deportivo: отступные за Дибалу для «Барселоны» составляют 120 млн евро
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