«Барса» может заплатить за Дибалу 120 млн евро

не оставляет попыток приобрести нападающего «Ювентуса» .

Сообщается, что каталонский клуб готов заплатить за 23-летнего аргентинца 120 миллионов евро.

Покупка Дибалы станет возможной в случае перехода в «ПСЖ» форварда Неймара, продажа которого принесет «Барселоне» 222 миллиона евро.

Подробную статистику аргентинца можно посмотреть здесь.

El Mundo Deportivo: отступные за Дибалу для «Барселоны» составляют 120 млн евро

Беппе Маротта: «Дибала не продается ни за какие деньги»