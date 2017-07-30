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    «Барса» может заплатить за Дибалу 120 млн евро

    Теги Ювентус Барселона серия А Италия примера Испания возможные трансферы Пауло Дибала

    «Барселона» не оставляет попыток приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.

    Сообщается, что каталонский клуб готов заплатить за 23-летнего аргентинца 120 миллионов евро.

    Покупка Дибалы станет возможной в случае перехода в «ПСЖ» форварда Неймара, продажа которого принесет «Барселоне» 222 миллиона евро.

    Подробную статистику аргентинца можно посмотреть здесь.

    El Mundo Deportivo: отступные за Дибалу для «Барселоны» составляют 120 млн евро

    Беппе Маротта: «Дибала не продается ни за какие деньги»

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