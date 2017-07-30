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    Эрнесто Вальверде: «В этом сезоне «Барселона» может выиграть все турниры»

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Эрнесто Вальверде примера Испания Кубок Испании Лига чемпионов Суперкубок Испании International Champions Cup

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о победе над «Реалом» в рамках International Champions Cup (3:2).

    «Мы очень хорошо вошли в игру, имели много моментов, доминировали и могли еще увеличить счет. Я доволен тем, как мы играли.

    Этот матч отсылает нас к играм за Суперкубок Испании, но мы знаем, что там все будет по-другому.

    Встреча не была товарищеской. Я рад, что игроки правильно отнеслись к этой игре, доволен готовностью футболистов, несмотря на жару и влажность.

    У нас игроки высокого уровня, особенно Месси, он исключительный футболист. В перспективе в этом сезоне мы можем выиграть все турниры», – сказал Вальверде.

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