Главный тренер Зинедин Зидан подвел итоги матча с «Барселоной» (2:3) в рамках .

«Мы начали игру очень плохо, пропустив к седьмой минуте из-за потери концентрации два гола. Потом мы стали играть лучше, у нас были неплохие фрагменты, но в целом нельзя сказать, что мы сыграли хорошо.

Мы ничего не прячем. Когда выходим на поле, стараемся играть хорошо. Мы еще встретимся с «Барселоной» через несколько дней, но нельзя сказать, что сегодня игра шла в одни ворота. Да, мы начали скверно, но вернулись в игру, правда, проиграли слишком много единоборств, что нехарактерно для нас.

Предсезонка продолжается, и мы сами не ожидали таких результатов, но это ни на что не влияет. Главное – подготовиться к 8 августа (матч за с «МЮ» — прим. Sports.ru). Сегодня я увидел как позитивные, так и отрицательные моменты. Нужно набраться терпения, работать и подготовиться к Суперкубку.

Сегодняшнее поражение меня не волнует. Да, проигрывать всегда неприятно, это никому не нравится, но сейчас это не главное. Нам нужно играть лучше и кое-что поменять», — сказал Зидан.