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    Дани Алвес о переходе Неймара в «ПСЖ»: «Посоветовал бы ему быть смелее, мир принадлежит храбрым»

    Теги ПСЖ Барселона Дани Алвес лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес рассказал о взаимоотношениях с бывшим одноклубником форвардом «Барселоны» Неймаром.

    «Я помогал ему с переходом в «Барселону». Не принимал решения за него, но сказал ему о клубе, и он согласился на это. Такие решения для храбрых, и я один из них.

    Это решение [покинуть «Барселону»], он должен принять осторожно, но в первую очередь думать о себе. Я бы посоветовал ему быть смелее, мир принадлежит храбрым», – сказал Алвес.

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