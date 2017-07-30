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    Отец Неймара заработает в течение недели благодаря сыну 62 млн евро

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Неймар да Силва

    Неймар да Силва, отец форварда «Барселоны» Неймара, в течение ближайшей недели заработает на сделках с участием сына 62 миллиона евро.

    Сообщается, что в понедельник Неймар-старший получит 26 миллионов евро за то, что ранее 25-летний бразилец продлил контракт с каталонским клубом до 2021 года.

    Позже отец нападающего заработает еще 36 млн в качестве подписного бонуса за переход Неймара в «ПСЖ».

    Трансфер Неймара из-за налогообложения во Франции обойдется «ПСЖ» в 300 млн евро

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