Отец Неймара заработает в течение недели благодаря сыну 62 млн евро

Неймар да Силва, отец форварда «Барселоны» Неймара, в течение ближайшей недели заработает на сделках с участием сына 62 миллиона евро.

Сообщается, что в понедельник Неймар-старший получит 26 миллионов евро за то, что ранее 25-летний бразилец продлил контракт с каталонским клубом до 2021 года.

Позже отец нападающего заработает еще 36 млн в качестве подписного бонуса за переход Неймара в «ПСЖ».

Трансфер Неймара из-за налогообложения во Франции обойдется «ПСЖ» в 300 млн евро