ФНЛ. «Томь» принимает «Кубань», «Сибирь» против «Спартака-2»
Сегодня стартует новый чемпионат ФНЛ. «Сибирь» примет «Спартак-2», «Шинник» сыграет с «Зенитом-2», «Химки» – с «Ротором», а «Крылья Советов» примут «Луч-Энергию».
ФНЛ
1-й тур
- Дата проведения
- 8 июля, 14.00, «Стадион Труд»
- Дата проведения
- 8 июля, 14.00, «Спартак»
- Дата проведения
- 8 июля, 15.00, «Stadion Urozhaj, Karavaevo»
- Гол:
- 1:0 – 27 Безлихотнов.
- Дата проведения
- 8 июля, 15.00, «МСА стадиона Петровский»
- Дата проведения
- 8 июля, 15.00, «Геолог»
- Гол:
- 0:1 – 3 Себаи.
- Дата проведения
- 8 июля, 16.00, «Новые Химки»
- Дата проведения
- 8 июля, 16.00, «Химик»
- Дата проведения
- 8 июля, 17.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 8 июля, 18.00, «стадион Металлург»
- Дата проведения
- 8 июля, 18.00, «Центральный»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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