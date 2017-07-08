Сегодня стартует новый чемпионат ФНЛ. «Сибирь» примет «Спартак-2», «Шинник» сыграет с «Зенитом-2», «Химки» – с «Ротором», а «Крылья Советов» примут «Луч-Энергию».

ФНЛ

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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