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    ФНЛ. «Томь» принимает «Кубань», «Сибирь» против «Спартака-2»

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    Сегодня стартует новый чемпионат ФНЛ. «Сибирь» примет «Спартак-2», «Шинник» сыграет с «Зенитом-2», «Химки» – с «Ротором», а «Крылья Советов» примут «Луч-Энергию». 

    ФНЛ

    1-й тур

    Томь – Кубань 1:4 (второй тайм)
    Дата проведения
    8 июля, 14.00, «Стадион Труд»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 7 Лобкарев, 0:2 – 10 Марков, 1:2 – 17 Соболев, 1:3 – 45, пенальти Обухов, 1:4 – 63 Марков.

     

    Сибирь – Спартак-2 1:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    8 июля, 14.00, «Спартак»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 6 Руденко, 0:2 – 35 Самбу, 1:2 – 40 Цховребов.

     

    Шинник – Зенит-2 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    8 июля, 15.00, «Stadion Urozhaj, Karavaevo»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 27 Безлихотнов.

     

    Динамо СПб – Енисей 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    8 июля, 15.00, «МСА стадиона Петровский»
    Онлайн матча

     

    Тюмень – Балтика 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    8 июля, 15.00, «Геолог»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 3 Себаи.

     

    Химки – Ротор
    Дата проведения
    8 июля, 16.00, «Новые Химки»
    Онлайн матча

     

    Олимпиец – Авангард Курск
    Дата проведения
    8 июля, 16.00, «Химик»
    Онлайн матча

     

    Оренбург – ФК Тамбов
    Дата проведения
    8 июля, 17.00, «Газовик»
    Онлайн матча

     

    Крылья Советов – Луч-Энергия
    Дата проведения
    8 июля, 18.00, «стадион Металлург»
    Онлайн матча

     

    Волгарь – Факел
    Дата проведения
    8 июля, 18.00, «Центральный»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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