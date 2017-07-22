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    ФНЛ. «Балтика» в гостях у «Оренбурга», «Крылья Советов» примут «Авангард»

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    В 3-м туре первенства ФНЛ «Зенит-2» сыграет на выезде с «Тюменью», «Томь» встретится дома с «Олимпийцем», «Оренбург» – с «Балтикой», «Спартак-2» отправится в гости к «Тамбову», а «Крылья Советов» примут «Авангард».

    ФНЛ

    3-й тур

    Сибирь – Енисей
    Дата проведения
    22 июля, 13.00, «Спартак»
    Онлайн матча

     

    Динамо СПб – Факел
    Дата проведения
    22 июля, 13.00, «Электрон»
    Онлайн матча

     

    Тюмень – Зенит-2
    Дата проведения
    22 июля, 14.00, «Геолог»
    Онлайн матча

     

    Томь – Олимпиец
    Дата проведения
    22 июля, 15.00, «Стадион Труд»
    Онлайн матча

     

    Химки – Луч-Энергия
    Дата проведения
    22 июля, 16.00, «Новые Химки»
    Онлайн матча

     

    ФК Тамбов – Спартак-2
    Дата проведения
    22 июля, 16.00, «стадион Спартак»
    Онлайн матча

     

    Шинник – Ротор
    Дата проведения
    22 июля, 16.00, «Stadion Urozhaj, Karavaevo»
    Онлайн матча

     

    Оренбург – Балтика
    Дата проведения
    22 июля, 17.00, «Газовик»
    Онлайн матча

     

    Волгарь – Кубань
    Дата проведения
    22 июля, 18.00, «Центральный»
    Онлайн матча

     

    Крылья Советов – Авангард Курск
    Дата проведения
    22 июля, 18.00, «стадион Металлург»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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