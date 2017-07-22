В 3-м туре первенства ФНЛ «Зенит-2» сыграет на выезде с «Тюменью», «Томь» встретится дома с «Олимпийцем», «Оренбург» – с «Балтикой», «Спартак-2» отправится в гости к «Тамбову», а «Крылья Советов» примут «Авангард».

ФНЛ

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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