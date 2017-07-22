ФНЛ. «Балтика» в гостях у «Оренбурга», «Крылья Советов» примут «Авангард»
В 3-м туре первенства ФНЛ «Зенит-2» сыграет на выезде с «Тюменью», «Томь» встретится дома с «Олимпийцем», «Оренбург» – с «Балтикой», «Спартак-2» отправится в гости к «Тамбову», а «Крылья Советов» примут «Авангард».
ФНЛ
3-й тур
- Дата проведения
- 22 июля, 13.00, «Спартак»
- Дата проведения
- 22 июля, 13.00, «Электрон»
- Дата проведения
- 22 июля, 14.00, «Геолог»
- Дата проведения
- 22 июля, 15.00, «Стадион Труд»
- Дата проведения
- 22 июля, 16.00, «Новые Химки»
- Дата проведения
- 22 июля, 16.00, «стадион Спартак»
- Дата проведения
- 22 июля, 16.00, «Stadion Urozhaj, Karavaevo»
- Дата проведения
- 22 июля, 17.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 22 июля, 18.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 22 июля, 18.00, «стадион Металлург»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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