Маммана переходит в «Зенит», «Монако» хочет 200 млн евро за Мбаппе. Главные трансферы дня

Главные трансферные новости и слухи дня.

1. «Зенит» близок к покупке центрального защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы. Сумма трансфера – 16 миллионов евро.

2. «Ростов» подписал полузащитника Мирзова и отдал его в аренду «Тосно».

3. «Монако» готов продать Мбаппе только за 200 миллионов евро. 18-летний форвард интересен «Реалу», «Ман Сити», «ПСЖ» и «Барселоне».

4. Бывший защитник «Барсы» и «Юве» Касерес перешел в «Верону». В следующем году он станет игроком «Лацио».

5. «Барселона» может подписать Ди Марию в случае ухода Неймара. В 2010-2014 годах Анхель играл за «Реал».

6. Хабаровский СКА подписал Георгия Габулова.

7. «Челси» направил «Баварии» запрос по трансферу Ренату Саншеша.

8. Бывший хавбек «Зенита» Маурисио хочет перейти в «Динамо». На бразильца также претендуют «Галатасарай» и «Антальяспор».

9. «Ньюкасл» арендовал у дортмундской «Боруссии» Микеля Мерино.

10. «Ливерпуль» утратил интерес к Наби Кейта.

Все новости и слухи летнего окна вы можете получать в режиме реального времени в приложении «Трансферы» для Android и iPhone/iPad.