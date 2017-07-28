Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Маммана переходит в «Зенит», «Монако» хочет 200 млн евро за Мбаппе. Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    Главные трансферные новости и слухи дня.

    1. «Зенит» близок к покупке центрального защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы. Сумма трансфера – 16 миллионов евро.

    2. «Ростов» подписал полузащитника Мирзова и отдал его в аренду «Тосно».

    3. «Монако» готов продать Мбаппе только за 200 миллионов евро. 18-летний форвард интересен «Реалу», «Ман Сити», «ПСЖ» и «Барселоне».

    4. Бывший защитник «Барсы» и «Юве» Касерес перешел в «Верону». В следующем году он станет игроком «Лацио».

    5. «Барселона» может подписать Ди Марию в случае ухода Неймара. В 2010-2014 годах Анхель играл за «Реал».

    6. Хабаровский СКА подписал Георгия Габулова.

    7. «Челси» направил «Баварии» запрос по трансферу Ренату Саншеша.

    8. Бывший хавбек «Зенита» Маурисио хочет перейти в «Динамо». На бразильца также претендуют «Галатасарай» и «Антальяспор».

    9. «Ньюкасл» арендовал у дортмундской «Боруссии» Микеля Мерино.

    10. «Ливерпуль» утратил интерес к Наби Кейта.

    Все новости и слухи летнего окна вы можете получать в режиме реального времени в приложении «Трансферы» для Android и iPhone/iPad.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться