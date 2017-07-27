Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Отец Неймара выложил в инстаграме статистику сына: «Удачи, сын! Удачи, «Барса»!»

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Барселона лига 1 Франция примера Испания фото Неймар товарищеские матчи (сборные)

    Отец Неймара поддержал сына и «Барселону» в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед».

    «Удачи, сын! Удачи, «Барса»! Сохрани и благослови тебя господь», – написал отец Неймара в своем инстаграме.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» активирует опцию выкупа Неймара за 222 миллиона евро, сам футболист подпишет с парижанами 5-летний контракт. Игра с «Манчестер Юнайтед» станет для бразильца последней в футболке «Барселоны».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться