Отец Неймара выложил в инстаграме статистику сына: «Удачи, сын! Удачи, «Барса»!»

Отец Неймара поддержал сына и «Барселону» в товарищеском матче с .

«Удачи, сын! Удачи, «Барса»! Сохрани и благослови тебя господь», – написал отец Неймара в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что активирует опцию выкупа Неймара за 222 миллиона евро, сам футболист подпишет с парижанами 5-летний контракт. Игра с «Манчестер Юнайтед» станет для бразильца последней в футболке «Барселоны».