Отец Неймара о переходе сына в «ПСЖ»: «Спросите его сами»
Отец нападающего «Барселоны» Неймара отказался комментировать информацию о возможном переходе игрока в «ПСЖ».
«Спросите его сами», – ответил Неймар-старший.
Отец Неймара отправился вместе с сыном в турне «Барселоны» по США, что удивило руководство каталонского клуба.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» активирует опцию выкупа Неймара за 222 миллиона евро, а отец футболиста после осуществления перехода получит 40 млн евро в виде бонуса.
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