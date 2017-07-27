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    Отец Неймара о переходе сына в «ПСЖ»: «Спросите его сами»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания Неймар

    Отец нападающего «Барселоны» Неймара отказался комментировать информацию о возможном переходе игрока в «ПСЖ».

    «Спросите его сами», – ответил Неймар-старший.

    Отец Неймара отправился вместе с сыном в турне «Барселоны» по США, что удивило руководство каталонского клуба.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» активирует опцию выкупа Неймара за 222 миллиона евро, а отец футболиста после осуществления перехода получит 40 млн евро в виде бонуса.

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