Отец Неймара о переходе сына в «ПСЖ»: «Спросите его сами»

Отец нападающего «Барселоны» Неймара отказался комментировать информацию о возможном переходе игрока в .

«Спросите его сами», – ответил Неймар-старший.

Отец Неймара отправился вместе с сыном в турне «Барселоны» по США, что удивило руководство каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» активирует опцию выкупа Неймара за 222 миллиона евро, а отец футболиста после осуществления перехода получит 40 млн евро в виде бонуса.