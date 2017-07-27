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    Пашалич может перейти в «Бетис»

    Теги Спартак Челси премьер-лига Англия Бетис примера Испания возможные трансферы Марио Пашалич

    Полузащитник «Челси» Марио Пашалич может перейти в «Бетис».

    Ранее сообщалось, что московский «Спартак» договорился о трансфере игрока с лондонцами. Сообщается, что это не так. Сам игрок не хотел бы переезжать в Москву. «Челси» рассматривает другие варианты трудоустройства Пашалича.

    Одним из основных претендентов на футболиста является «Бетис». Испанский клуб готов арендовать Пашалича до конца сезона с опцией выкупа.

    Подробную статистику выступлений Пашалича вы можете посмотреть здесь.

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