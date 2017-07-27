Полузащитник Марио Пашалич может перейти в «Бетис».

Ранее сообщалось, что московский договорился о трансфере игрока с лондонцами. Сообщается, что это не так. Сам игрок не хотел бы переезжать в Москву. рассматривает другие варианты трудоустройства Пашалича.

Одним из основных претендентов на футболиста является . Испанский клуб готов арендовать Пашалича до конца сезона с опцией выкупа.

Подробную статистику выступлений Пашалича вы можете посмотреть здесь.