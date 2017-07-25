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    «Челси» готов потратить нынешним летом 250 млн фунтов

    Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия Фернандо Льоренте серия А Италия возможные трансферы Антонио Конте Саутгемптон Суонси Антонио Кандрева Виргил ван Дейк Алекс Сандро

    Руководство «Челси» готово потратить 250 миллионов фунтов на новичков нынешним летом.

    В клубе хотят поддержать главного тренера Антонио Конте и подписать еще 4 игроков: защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, игрока «Ювентуса» Алекса Сандро, хавбека «Интера» Антонио Кандреву и форварда «Суонси» Фернандо Льоренте.

    Ранее «Челси» уже завершил трансферы нападающего «Реала» Альваро Мораты, защитника «Ромы» Антонио Рюдигера и хавбека «Монако» Тьемуэ Бакайоко, заплатив за них около 150 млн евро.

     

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