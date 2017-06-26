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    Алекс Сандро может стать самым дорогим защитником в истории, если перейдет в «Челси»

    Теги Челси Давид Луиз Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тиаго Силва Джон Стоунз Алекс Сандро

    Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро близок к переходу в «Челси» за 70 миллионов евро.

    Сообщается, что в случае заключения сделки трансфер 26-летнего бразильца станет самым дорогим в истории среди защитников.

    В настоящее время соответствующий рекорд принадлежит Давиду Луизу, за которого «ПСЖ» в 2014 году заплатил «Челси» 57 миллионов евро.

    На втором месте прошлогодний переход Джона Стоунза из «Эвертона» в «Манчестер Сити» за 54 миллиона. Третью позицию занимает Тиаго Силва, чей трансфер из «Милана» в 2012 году обошелся «ПСЖ» в 38 миллионов.

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