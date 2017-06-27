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    Алекс Сандро близок к переходу в «Челси» за 68 млн евро

    Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Антонио Конте Алекс Сандро

    «Челси» близок к подписанию защитника «Ювентуса» Алекса Сандро за 68 миллионов евро.

    Бразилец стал главной целью лондонцев в текущем трансферном окне, так как Антонио Конте хочет усилить фланги.

    Вчера Алекс Сандро отказался продлевать контракт с туринцами, и сделка по трансферу близка к завершению. Об этом сообщает La Stampa. По информации издания, на данный момент «Челси» готов отдать за игрока 68 миллионов евро.

    Однако «Ювентус» не хочет продавать Сандро и предложил контракт до 2022 года с зарплатой 5 миллионов евро за сезон. Сам защитник сообщил агентам, что хочет уйти из клуба.

    Алекс Сандро может стать самым дорогим защитником в истории, если перейдет в «Челси».

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