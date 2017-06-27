Алекс Сандро близок к переходу в «Челси» за 68 млн евро

близок к подписанию защитника «Ювентуса» Алекса Сандро за 68 миллионов евро.

Бразилец стал главной целью лондонцев в текущем трансферном окне, так как хочет усилить фланги.

Вчера Алекс Сандро отказался продлевать контракт с туринцами, и сделка по трансферу близка к завершению. Об этом сообщает La Stampa. По информации издания, на данный момент «Челси» готов отдать за игрока 68 миллионов евро.

Однако не хочет продавать Сандро и предложил контракт до 2022 года с зарплатой 5 миллионов евро за сезон. Сам защитник сообщил агентам, что хочет уйти из клуба.

Алекс Сандро может стать самым дорогим защитником в истории, если перейдет в «Челси».