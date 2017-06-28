«ПСЖ» и «Манчестер Сити» интересуются Алексом Сандро
Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро интересен не только «Челси», но также «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Новый спортивный директор парижан Антеру Энрике хорошо знаком с 26-летним бразильцем по работе в «Порту».
«ПСЖ» может включить в сделку хавбека Блеза Матюиди, который является трансферной целью туринцев, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Если все три клуба будут вести борьбу за Сандро, то сумма сделки в итоге может составить более 70 миллионов евро.
При этом Сандро еще не решил, что непременно покинет «Ювентус». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.
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