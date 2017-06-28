«ПСЖ» и «Манчестер Сити» интересуются Алексом Сандро

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро интересен не только , но также «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Новый спортивный директор парижан Антеру Энрике хорошо знаком с 26-летним бразильцем по работе в «Порту».

может включить в сделку хавбека Блеза Матюиди, который является трансферной целью туринцев, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Если все три клуба будут вести борьбу за Сандро, то сумма сделки в итоге может составить более 70 миллионов евро.

При этом Сандро еще не решил, что непременно покинет . Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.