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    «ПСЖ» и «Манчестер Сити» интересуются Алексом Сандро

    Теги ПСЖ Блез Матюиди Челси Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Алекс Сандро Антеру Энрике

    Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро интересен не только «Челси», но также «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

    Новый спортивный директор парижан Антеру Энрике хорошо знаком с 26-летним бразильцем по работе в «Порту».

    «ПСЖ» может включить в сделку хавбека Блеза Матюиди, который является трансферной целью туринцев, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

    Если все три клуба будут вести борьбу за Сандро, то сумма сделки в итоге может составить более 70 миллионов евро.

    При этом Сандро еще не решил, что непременно покинет «Ювентус». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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