Криштиану Роналду: «Борьба с Месси, Неймаром и Левандовским мотивирует меня быть лучшим год за годом»
Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что конкуренция с лучшими футболистами мотивирует его играть на высочайшем уровне.
«Мне сложно назвать одного игрока, который мотивирует меня быть лучшим. Так же, как и в других соревнованиях, лучшие всегда стараются держаться на уровне других топ-игроков.
Они хотят показывать свой максимум, поэтому что это делают другие. Нельзя валять дурака, потому что другие обойдут тебя.
Между нами всеми идет борьба: между Неймаром, Месси, Левандовским, Игуаином и другими топ-футболистами. Это не бойня, это здоровая конкуренция между спортсменами. Мы боремся за то, чтобы стать лучшими.
Именно это мотивирует меня – я хочу быть лучше них год за годом», – сказал Роналду.
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