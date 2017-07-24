Форвард Криштиану Роналду заявил, что конкуренция с лучшими футболистами мотивирует его играть на высочайшем уровне.

«Мне сложно назвать одного игрока, который мотивирует меня быть лучшим. Так же, как и в других соревнованиях, лучшие всегда стараются держаться на уровне других топ-игроков.

Они хотят показывать свой максимум, поэтому что это делают другие. Нельзя валять дурака, потому что другие обойдут тебя.

Между нами всеми идет борьба: между , Месси, Левандовским, Игуаином и другими топ-футболистами. Это не бойня, это здоровая конкуренция между спортсменами. Мы боремся за то, чтобы стать лучшими.

Именно это мотивирует меня – я хочу быть лучше них год за годом», – сказал Роналду.