Футбольный комментатор Кирилл Дементьев рассказал, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки хотела, чтобы бывший тренер «Спартака» вернулся к тренерской работе.

В феврале Карпин стал главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ». Сообщалось, что 48-летний специалист будет зарабатывать 2 миллиона рублей в месяц.

- Валера не возглавил тульский . Видимо, останется на «Матче».

- Должен же там хоть кто-то остаться.

- Там, кстати, жаловались, что Тина очень жестко его продавливала в главные тренеры .

- Хотела избавиться от него как от ведущего?

- От зарплаты. Он немало зарабатывает, – рассказал Дементьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».