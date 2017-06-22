Кирилл Дементьев: «Канделаки продавливала кандидатуру Карпина на пост тренера «Арсенала», чтобы избавиться от его зарплаты»
Футбольный комментатор Кирилл Дементьев рассказал, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки хотела, чтобы бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин вернулся к тренерской работе.
В феврале Карпин стал главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ». Сообщалось, что 48-летний специалист будет зарабатывать 2 миллиона рублей в месяц.
- Валера не возглавил тульский «Арсенал». Видимо, останется на «Матче».
- Должен же там хоть кто-то остаться.
- Там, кстати, жаловались, что Тина очень жестко его продавливала в главные тренеры «Арсенала».
- Хотела избавиться от него как от ведущего?
- От зарплаты. Он немало зарабатывает, – рассказал Дементьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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