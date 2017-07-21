«Реал» собирается купить Мбаппе после продажи Мораты

намерен сосредоточить силы на подписании форварда Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб намерен использовать средства от продажи нападающего Альваро Мораты (80 миллионов евро) и защитника Данило (30 миллионов евро), чтобы профинансировать покупку игрока сборной Франции. Переход Мбаппе может стать рекордным в истории мирового футбола.

В случае неудачи с Мбаппе «Реал» может переключить внимание на нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Подробную статистику выступлений Мбаппе вы можете посмотреть здесь.