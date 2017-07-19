«Челси» близок к приобретению Мораты, «Реал» намерен купить вместо испанца Мбаппе

Нападающий Альваро Мората близок к переходу в «Челси».

Лондонцы ведут переговоры с 24-летним испанцем и находятся в их завершающей стадии, утверждает Джанлука Ди Марцио.

Сообщается, что после совершения сделки «Реал» намерен приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Ранее появилась информация, что «Милан» предложил за Морату 85 миллионов евро. Статистику игрока смотрите здесь.