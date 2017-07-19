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    «Челси» близок к приобретению Мораты, «Реал» намерен купить вместо испанца Мбаппе

    Теги Монако Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Альваро Мората Килиан Мбаппе

    Нападающий «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Челси».

    Лондонцы ведут переговоры с 24-летним испанцем и находятся в их завершающей стадии, утверждает Джанлука Ди Марцио.

    Сообщается, что после совершения сделки «Реал» намерен приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

    Ранее появилась информация, что «Милан» предложил за Морату 85 миллионов евро. Статистику игрока смотрите здесь.

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