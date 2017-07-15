«ПСЖ» может продать «Барселоне» Верратти за 70 млн евро и Ракитича
«Барселона» по-прежнему намерена приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.
Каталонцы готовы отдать за 24-летнего игрока 70 миллионов евро и хавбека Ивана Ракитича.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи хочет видеть в команде форварда «Монако» Килиана Мбаппе и готов заплатить клубу из княжества 130 миллионов евро. Только в случае этого трансфера «ПСЖ» согласится продать Марко Верратти.
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поставил условие, что в случае продажи Верратти итальянцу должны найти замену. Тренер знаком с Ракитичем по работе в «Севилье».
Подробную статистику Верратти можно посмотреть здесь.
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