Главные трансферные новости и слухи дня.

1. Лео Бонуччи официально стал игроком «Милана».

2. Маттиа Де Шильо проследовал в обратном направлении – из «Милана» в «Ювентус».

3. «Вест Хэм» подтвердил трансфер Чичарито. Крайне серьезная потеря для «Байера»!

4. 20-летний защитник Томас Рукас подписал контракт с «Зенитом». Ранее он играл в Португалии.

5. Стало известно, сколько «Локомотив» заплатил «Лиону» за Рыбуса. Сумма трансфера составила 1,75 миллиона евро.

6. Полузащитник «Челси» Пашалич скоро прилетит в Москву. «Спартак» намерен оформить аренду в ближайшие дни.

7. «Зенит» интересуется защитником «Лиона» Янга-Мбива.

8. «Манчестер Сити» согласовал трансфер Данило с «Реалом».

9. «Зенит» может купить 21-летнего аргентинского хавбека Рейносо.

10. Тульский «Арсенал» заинтересован в Ибрагиме Цаллагове и Луке Джорджевиче.

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