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    Бонуччи перешел в «Милан», Де Шильо – в «Юве», Чичарито – в «Вест Хэм». Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    Главные трансферные новости и слухи дня.

    1. Лео Бонуччи официально стал игроком «Милана».

    2. Маттиа Де Шильо проследовал в обратном направлении – из «Милана» в «Ювентус».

    3. «Вест Хэм» подтвердил трансфер Чичарито. Крайне серьезная потеря для «Байера»!

    4. 20-летний защитник Томас Рукас подписал контракт с «Зенитом». Ранее он играл в Португалии.

    5. Стало известно, сколько «Локомотив» заплатил «Лиону» за Рыбуса. Сумма трансфера составила 1,75 миллиона евро.

    6. Полузащитник «Челси» Пашалич скоро прилетит в Москву. «Спартак» намерен оформить аренду в ближайшие дни.

    7. «Зенит» интересуется защитником «Лиона» Янга-Мбива.

    8. «Манчестер Сити» согласовал трансфер Данило с «Реалом».

    9. «Зенит» может купить 21-летнего аргентинского хавбека Рейносо.

    10. Тульский «Арсенал» заинтересован в Ибрагиме Цаллагове и Луке Джорджевиче.

    Все новости и слухи летнего окна вы можете получать в режиме реального времени в приложении «Трансферы» для Android и iPhone/iPad.

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