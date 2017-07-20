Бонуччи перешел в «Милан», Де Шильо – в «Юве», Чичарито – в «Вест Хэм». Главные трансферы дня
Главные трансферные новости и слухи дня.
1. Лео Бонуччи официально стал игроком «Милана».
2. Маттиа Де Шильо проследовал в обратном направлении – из «Милана» в «Ювентус».
3. «Вест Хэм» подтвердил трансфер Чичарито. Крайне серьезная потеря для «Байера»!
4. 20-летний защитник Томас Рукас подписал контракт с «Зенитом». Ранее он играл в Португалии.
5. Стало известно, сколько «Локомотив» заплатил «Лиону» за Рыбуса. Сумма трансфера составила 1,75 миллиона евро.
6. Полузащитник «Челси» Пашалич скоро прилетит в Москву. «Спартак» намерен оформить аренду в ближайшие дни.
7. «Зенит» интересуется защитником «Лиона» Янга-Мбива.
8. «Манчестер Сити» согласовал трансфер Данило с «Реалом».
9. «Зенит» может купить 21-летнего аргентинского хавбека Рейносо.
10. Тульский «Арсенал» заинтересован в Ибрагиме Цаллагове и Луке Джорджевиче.
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