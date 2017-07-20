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    «Зенит» близок к покупке 21-летнего хавбека «Тальерса» Рейносо примерно за 10 млн евро

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина возможные трансферы Тальерес Эмануэль Рейносо

    Полузащитник «Тальерса» Эмануэль Рейносо, вероятно, продолжит карьеру в России.

    «Зенит» договорился с аргентинским клубом о трансфере 21-летнего хавбека.

    Сумма сделки – чуть меньше 10 миллионов евро. Трансфер Рейносо, которым ранее интересовался «Рубин», – личная просьба Роберто Манчини.

    В сезоне-2016/17 футболист забил 2 гола, отдал 4 голевых паса и заработал 4 желтых карточки в 25 матчах чемпионата Аргентины.

    Подробную статистику выступлений Рейносо смотрите здесь.

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