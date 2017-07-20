«Зенит» близок к покупке 21-летнего хавбека «Тальерса» Рейносо примерно за 10 млн евро

Полузащитник «Тальерса» Эмануэль Рейносо, вероятно, продолжит карьеру в России.

договорился с аргентинским клубом о трансфере 21-летнего хавбека.

Сумма сделки – чуть меньше 10 миллионов евро. Трансфер Рейносо, которым ранее интересовался «Рубин», – личная просьба Роберто Манчини.

В сезоне-2016/17 футболист забил 2 гола, отдал 4 голевых паса и заработал 4 желтых карточки в 25 матчах чемпионата Аргентины.

Подробную статистику выступлений Рейносо смотрите здесь.