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    «Зенит» интересуется защитником «Лиона» Янга-Мбива

    Теги Зенит Лион Премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Монпелье Сток Сити Мапу Янга-Мбива

    Защитник «Лиона» Мапу Янга-Мбива может сменить клуб.

    В переходе француза заинтересованы «Монпелье», «Сток Сити» и «Зенит». «Монпелье» заинтересован в аренде футболиста, «Сток» и «Зенит», скорее всего, хотят купить игрока на постоянной основе.

    Представители клубов уже контактировали с окружением футболиста на предмет возможного трансфера. Янга-Мбива не полетел в Китай на предсезонный сбор «Лиона».

    Подробную статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь.

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