«Зенит» интересуется защитником «Лиона» Янга-Мбива
Защитник «Лиона» Мапу Янга-Мбива может сменить клуб.
В переходе француза заинтересованы «Монпелье», «Сток Сити» и «Зенит». «Монпелье» заинтересован в аренде футболиста, «Сток» и «Зенит», скорее всего, хотят купить игрока на постоянной основе.
Представители клубов уже контактировали с окружением футболиста на предмет возможного трансфера. Янга-Мбива не полетел в Китай на предсезонный сбор «Лиона».
Подробную статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.