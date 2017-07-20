«Зенит» интересуется защитником «Лиона» Янга-Мбива

Защитник Мапу Янга-Мбива может сменить клуб.

В переходе француза заинтересованы «Монпелье», «Сток Сити» и . «Монпелье» заинтересован в аренде футболиста, «Сток» и , скорее всего, хотят купить игрока на постоянной основе.

Представители клубов уже контактировали с окружением футболиста на предмет возможного трансфера. Янга-Мбива не полетел в Китай на предсезонный сбор .

Подробную статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь.