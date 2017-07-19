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    Де Шильо прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра

    Теги Милан Ювентус серия А Италия возможные трансферы видео Маттиа Де Шильо

    Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо перейдет в «Ювентус».

    24-летний футболист прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра.

    Ранее стало известно, что за игрока «Ювентус» заплатит «россонери» 12 миллионов евро.

    Подробную статистику Де Шильо можно посмотреть здесь.

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