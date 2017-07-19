Де Шильо прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо перейдет в .

24-летний футболист прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра.

Ранее стало известно, что за игрока «Ювентус» заплатит «россонери» 12 миллионов евро.

Подробную статистику Де Шильо можно посмотреть здесь.