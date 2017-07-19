Де Шильо прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра
Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо перейдет в «Ювентус».
24-летний футболист прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра.
Ранее стало известно, что за игрока «Ювентус» заплатит «россонери» 12 миллионов евро.
Подробную статистику Де Шильо можно посмотреть здесь.
É arrivato al #JMedical Mattia #DeSciglio pic.twitter.com/7lojUflNjC— JuventusFC (@juventusfc) 19 июля 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.