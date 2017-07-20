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    Ханс-Йоахим Ватцке об Обамеянге: «Милан» продемонстрировал отсутствие уважения к «Боруссии»

    Теги Боруссия Дортмунд Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Ханс-Йоахим Ватцке Пьер-Эмерик Обамеянг

    Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением об интересе «Милана» к форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

    «Мы продолжали переговоры с агентом Обамеянга, а значит и с ним самим. Между нами всегда был диалог. Мы правильно отнеслись к игроку в свете его достижений.

    Иногда «Боруссии» нужно планировать стратегию. Нельзя, чтобы менеджеры других клубов просто говорили: «Так, мы бы хотели получить такого-то игрока». Эти обстоятельства демонстрируют отсутствие уважения со стороны «Милана».

    Очевидно, что Обамеянгу нравились разные идеи, но я думаю, что он остался доволен тем, что мы показали в игре с «Миланом» (3:1).

    Пьер-Эмерик хорошо чувствует себя в команде и в клубе, и нам комфортно с ним, поэтому проблем нет», – сказал Ватцке.

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