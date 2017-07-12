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    «Челси» предложил дортмундской «Боруссии» 65 млн фунтов за Обамеянга

    Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Челси» предлагает дортмундской «Боруссии» 65 миллионов фунтов за переход форварда Пьера-Эрика Обамеянга.

    Трансферной целью лондонцев являлся форвард «Реала» Альваро Мората, которого хочет видеть в команде главный тренер Антонио Конте, но пока переговоры с испанским клубом ни к чему не привели.

    Ранее сообщалось о том, что 28-летний габонец может перейти в один из китайских клубов, «ПСЖ» или «Милан».

    С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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