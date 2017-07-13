Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил «Боруссии» 85 млн евро за Обамеянга

    Теги Боруссия Дортмунд Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Китай Никола Калинич Пьер-Эмерик Обамеянг Тяньцзинь Цюаньцзянь

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не оставляет попыток приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянг, на которого также претендует «Милан».

    Сообщается, что китайский клуб предложил за 28-летнего габонца 85 миллионов евро. Трансферное окно в Поднебесной закрывается в пятницу.

    Сам Обамеянг хотел бы зарабатывать в новом клубе 12 миллионов евро в год, но это слишком высокая сумма для «Милана». В случае срыва трансфера Обамеянга итальянцы сосредоточатся на покупке нападающего «Фиорентины» Николы Калинича.

    Обамеянг будет получать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 30 млн евро в год

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться