«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил «Боруссии» 85 млн евро за Обамеянга

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» не оставляет попыток приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянг, на которого также претендует .

Сообщается, что китайский клуб предложил за 28-летнего габонца 85 миллионов евро. Трансферное окно в Поднебесной закрывается в пятницу.

Сам Обамеянг хотел бы зарабатывать в новом клубе 12 миллионов евро в год, но это слишком высокая сумма для «Милана». В случае срыва трансфера Обамеянга итальянцы сосредоточатся на покупке нападающего «Фиорентины» Николы Калинича.

Обамеянг будет получать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 30 млн евро в год