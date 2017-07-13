«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил «Боруссии» 85 млн евро за Обамеянга
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» не оставляет попыток приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянг, на которого также претендует «Милан».
Сообщается, что китайский клуб предложил за 28-летнего габонца 85 миллионов евро. Трансферное окно в Поднебесной закрывается в пятницу.
Сам Обамеянг хотел бы зарабатывать в новом клубе 12 миллионов евро в год, но это слишком высокая сумма для «Милана». В случае срыва трансфера Обамеянга итальянцы сосредоточатся на покупке нападающего «Фиорентины» Николы Калинича.
Обамеянг будет получать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 30 млн евро в год
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