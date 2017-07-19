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    «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Ювентус» интересуются Томасом Мюллером

    Теги Бавария Челси Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Карл-Хайнц Румменигге серия А Италия Арсенал возможные трансферы Томас Мюллер

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может сменить клуб.

    По информации Bild, в его трансфере заинтересованы «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Ювентус». В мерсисайдский клуб, являющийся основным претендентом, его пригласил лично главный тренер Юрген Клопп.

    «Томас по-прежнему не для продажи, потому что он идеально вписывается в «Баварию». Переговоров нет», – заявил гендиректор мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

    Впрочем, как утверждает Bild, «Бавария» и Мюллер готовы изменить свою позицию, в отличие от предыдущих лет.

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