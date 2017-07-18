Массимо Каррера: «Во втором тайме «Спартак» неправильно подошел к игре»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о ничьей с «Динамо» (2:2).
– Чем вызвана замена Луиса Адриано? Травмой?
– Он попросил замену из-за усталости. Это логично. В таком состоянии игрок не в состоянии выполнять моих указаний.
– В чем причина провала второго тайма? Вы подумали, что победили?
– Надеюсь, нет. Прошлый сезон нас научил: матч никогда не кончается до свистка. Особенно дерби. Думаю, во втором тайме случился физический спад из-за Суперкубка. Мы не конкретно понимали, какую игру должны играть. Ментальная усталость тоже была.
– Почему так много брака, особенно в обороне?
– Я здесь затем, чтобы работать над этим. Повторюсь: во втором тайме мы неправильно подошли к игре. Весь тот брак – последствия того, что команда делает не то, к чему мы на самом деле готовились.
– Новый центр обороны справился со своей задачей?
– В первом тайме все было хорошо, во втором – много ошибок. Но не хочу выделять эту пару, речь обо всей команде.
– Ничейный результат закономерен или «Спартак» наиграл на победу?
– Мы всегда играем на победу. Проблема в том, что есть еще и соперник. Эта игра разделилась на два тайма: в первом тайме лучше играл «Спартак», во втором – «Динамо». Они почти не дали нам возможности забить, зато забили сами, – сказал Каррера.
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