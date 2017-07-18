Главный тренер Массимо Каррера поделился мнением о ничьей с «Динамо» (2:2).

– Чем вызвана замена ? Травмой?

– Он попросил замену из-за усталости. Это логично. В таком состоянии игрок не в состоянии выполнять моих указаний.

– В чем причина провала второго тайма? Вы подумали, что победили?

– Надеюсь, нет. Прошлый сезон нас научил: матч никогда не кончается до свистка. Особенно дерби. Думаю, во втором тайме случился физический спад из-за Суперкубка. Мы не конкретно понимали, какую игру должны играть. Ментальная усталость тоже была.

– Почему так много брака, особенно в обороне?

– Я здесь затем, чтобы работать над этим. Повторюсь: во втором тайме мы неправильно подошли к игре. Весь тот брак – последствия того, что команда делает не то, к чему мы на самом деле готовились.

– центр обороны справился со своей задачей?

– В первом тайме все было хорошо, во втором – много ошибок. Но не хочу выделять эту пару, речь обо всей команде.

– Ничейный результат закономерен или наиграл на победу?

– Мы всегда играем на победу. Проблема в том, что есть еще и соперник. Эта игра разделилась на два тайма: в первом тайме лучше играл «Спартак», во втором – . Они почти не дали нам возможности забить, зато забили сами, – сказал Каррера.