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    Массимо Каррера: «Во втором тайме «Спартак» неправильно подошел к игре»

    Теги Спартак Луис Адриано Премьер-лига Россия Динамо Москва Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о ничьей с «Динамо» (2:2).

    – Чем вызвана замена Луиса Адриано? Травмой?

    – Он попросил замену из-за усталости. Это логично. В таком состоянии игрок не в состоянии выполнять моих указаний.

    – В чем причина провала второго тайма? Вы подумали, что победили?

    – Надеюсь, нет. Прошлый сезон нас научил: матч никогда не кончается до свистка. Особенно дерби. Думаю, во втором тайме случился физический спад из-за Суперкубка. Мы не конкретно понимали, какую игру должны играть. Ментальная усталость тоже была.

    – Почему так много брака, особенно в обороне?

    – Я здесь затем, чтобы работать над этим. Повторюсь: во втором тайме мы неправильно подошли к игре. Весь тот брак – последствия того, что команда делает не то, к чему мы на самом деле готовились.

    – Новый центр обороны справился со своей задачей?

    – В первом тайме все было хорошо, во втором – много ошибок. Но не хочу выделять эту пару, речь обо всей команде.

    – Ничейный результат закономерен или «Спартак» наиграл на победу?

    – Мы всегда играем на победу. Проблема в том, что есть еще и соперник. Эта игра разделилась на два тайма: в первом тайме лучше играл «Спартак», во втором – «Динамо». Они почти не дали нам возможности забить, зато забили сами, – сказал Каррера.

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